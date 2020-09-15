Боевиков «ДНР» лишили поставок продовольствия на миллионы гривен

Сотрудники СБУ пресекли схему многомиллионных поставок продукции на территорию, временно контролируемую «ДНР». Ранее правоохранители разоблачили способ легализации боевиков в Украине.



Как сообщает пресс-служба СБУ, установлена группа жителей Харькова и области, организовавших «бизнес» по поставке продуктов на временно оккупированную территорию Донецкой области. Их отгружали в адрес подставных иностранных фирм, а на самом деле товары попадали на оккупированную территорию.

По предварительным данным, используя нелегальную схему, из Украины переправили товаров на сумму более 8,5 млн грн. При этом сборы и налоги от реализации продукции платились в пользу квазигосударственных образований террористической организации.

При обысках правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности злоумышленников. И сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации.

Ранее сообщалось, что СБУ вывезла с оккупированной территории боевика «ДНР».

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