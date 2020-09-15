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Происшествия

На стендап-комика и соведущего «Телебачення Торонто» Егора Шатайло напали в Киеве

17:45 15 сентября 2020
шатайло

В Киеве еще один артист пострадал от хулиганов. После недавнего нападения на Михаила Хому (DZIDZIO) новым объектом атаки агрессивных юнцов стал комик-стендапер Егор Шатайло.

О нападении на своего сценариста и соведущего рассказали авторы проекта «Телебачення Торонто». Сообщается, что несколько десятков молодых людей поджидали артиста перед его стендап-концертом в Киеве 14 сентября. Егора повалили на землю, а потом брызнули в лицо газ из баллончика. Сейчас с артистом все нормально, концерт состоялся, выступление Шатайло не отменяли.

Коллеги полагают, что Шатайло пострадал из-за шуток об устаревании модели традиционной семьи. Сначала недовольные возмущались на странице в Facebook, а потом решили не ограничиваться онлайн-нападками.

Авторы проекта «Телебачення Торонто» поражены столь дикой реакцией на шутку. «Публику никто насильно не заставляет слушать. Это не митинг против традиционных ценностей. Да и вообще не агитация за что-либо. Это шутки. Которые, кстати, никто из „традиционных“ ребят так и не послушал. Ребята, лишенные чувства юмора, напали на яркого и смешного украинца», — считают коллеги Шатайло.

Напомним, комику Александру Долгополову из-за слишком смелых шуток пришлось сначала скрываться от российских силовиков, а потом и вовсе покинуть страну.

Фото TVToronto/Facebook

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