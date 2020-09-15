В Запорожской области, несмотря на нападения «охотников за педофилами», 14-летняя девочка и ее 37-летний любимый собираются пожениться. Родители ребенка не против ее встреч с односельчанином, который почти в три раза старше: «Запретить и закрыть ее в доме — не по-человечески будет». В школе также считают, что главное и необходимое в этой ситуации — не публичные обсуждения и травля, а моральная и психологическая помощь девочке, к которой так пришла первая любовь. Увы, подобное понимание проявляют у нас не все. Например, в Днепропетровской области на родившую в 14 лет девятиклассницу в школе смотрели искоса, а соцслужбы лишили ее статуса сироты.

Информацию о визите к Сергею Г. в своем Telegram-канале распространила общественная организация «Наследие Запорожье». Они опубликовали видео, на котором мужчина, после того, как ему выбили зуб, рассказывает: весной, когда он поссорился с женой, у него жил друг с двумя детьми; он начал встречаться с дочерью друга, и они собираются создать в будущем семью. «Общественники» особо настаивают на том, что девочке исполнилось 14 лет лишь в мае, а сексуальные, по их словам, отношения её с Сергеем начались раньше. Но подтверждений этому не приводят. По словам «охотников за педофилами», они общались с матерью девочки, но та была пьяная и сказала лишь, что «еще год назад обращалась в собес».

Сейчас 14-летняя Влада живет с опять съехавшимися родителями, ходит на свидания к Сергею и не скрывает своей любви, заявляя в соцсетях, что собирается за него замуж, когда позволит возраст. Друзья поддерживают ее выбор. Но после того, как «Наследие Запорожье» распространило видео с избитым Сергеем, девочка старается на улицу не выходить. Ее отец позвонил в школу, предупредив, что несколько дней дочь побудет дома.

В селе Каменское, где живут влюбленные, побывала съемочная группа «ТСН». Как оказалось, в селе о ситуации знают, но никто не осуждает влюбленных. Соседи рассказывают, что пара ни разу за время отношений не ссорилась. «Если уж так случилось, не запрещать же, не закрывать ее дома. Как-то не по-человечески это будет», — считает отец 14-летней Влады Александр С. Учителя девочки опасаются, что ее отца с матерью могут попытаться лишить родительских прав, а саму Владу — отправить в интернат.

— Больше всего после распространенного видео нас беспокоит психологическое состояние девочки. Это ее первая любовь, в соцсетях Влада пишет, что собирается замуж за своего любимого. И главное здесь — не навредить. Девочка — абсолютно нормальный ребенок, нормально учится, занятия без уважительных причин не пропускает. И после начала отношений со взрослым мужчиной ее поведение не изменилось. Поэтому школа не собирается устраивать какие-то публичные обсуждения, но готова морально и психологически помочь Владе при необходимости, — рассказала «ФАКТАМ» директор школы Оксана Минакова.

Сельское руководство также не собирается разлучать влюбленных, обращаясь в полицию или службу по делам детей. В сельсовете считают, что сейчас многие дети взрослеют рано. И иногда им может быть даже полезнее создать раннюю семью, особенно если дома родители не всегда ладят.

В настоящее время в Украине законодательно установлен «возраст согласия» — 14 лет, с которого добровольные сексуальные отношения не квалифицируются как изнасилование несовершеннолетнего. Как рассказали «ФАКТАМ» в полиции Запорожской области, если заявлений от девочки или ее родителей об изнасиловании не было, то открывать уголовное производство повода нет. Что же касается возможных сексуальных отношений Влады с Сергеем до того, как ей исполнилось 14 лет, то доказать это практически нереально, если об этом не заявит сама девочка.

Согласно Семейному кодексу Украины, вступать в брак можно с 18 лет. Но по заявлению лица, достигшего 16 лет, суд может разрешить ему жениться или выходить замуж, если это отвечает интересам ребенка. Как-то: если он фактически уже живет в брачных отношениях, если несовершеннолетняя девушка беременна или уже родила и проч. Согласие родителей при этом не требуется, но их позиция по этому вопросу должна быть выслушана судом для выяснения действительных обстоятельств дела.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный фотограф насиловал малолетних девочек, некоторым из них не было и 10 лет, обещая пристроить их в крутые телепроекты.

Фото в заголовке скриншот видео ТСН

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