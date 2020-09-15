Пытался пробраться в Украину по болоту: хасид «заработал» депортацию

Пограничники задержали гражданина Израиля, который пытался незаконно проникнуть на территорию Украины. Это произошло в Черниговской области на границе с Беларусью, где хасиды ждут, что их пустят в Украину.

Государственная пограничная служба сообщает, что один из иностранцев решил не соблюдать введенные ограничения на въезд. Он попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска «Новые Яриловичи», который находится в Черниговской области. Для пересечения границы он даже выбрал болотистую местность, вероятно надеясь, что на таком направлении ему удастся задуманное.

Но мужчину задержал пограничный наряд. Нарушитель — гражданин Израиля 1978 года рождения.

Иностранцу запретили въезд в Украину сроком на 5 лет. Его принудительно вернули на сопредельную сторону.

Ранее сообщалось, что хасиды расположились в Беларуси возле границы с Украиной.

84

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter