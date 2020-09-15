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Происшествия

Помощника "слуги народа" Юрченко отправили под арест

19:54 15 сентября 2020
арест

В Киеве арестовали помощника народного депутата от «Слуги народа». Ранее НАБУ потребовало взять под стражу депутатского ассистента, подозревая того в участии в коррупционной схеме. Согласно версии следствия, помощник Александра Юрченко выступал в роли посредника, получал крупные суммы средств, а потом депутат вносил в парламент нужные решения. В НАБУ утверждают, что только за внесение предложений в законопроект нужно было дать взятку в 13 тысяч долларов, а за дальнейшее продвижение инициативы — еще 200 тыс. долларов.

Как сообщает «Украинская правда», Ивана Ф. взяли под стражу и установили залог в 1,5 миллиона гривен.

Подозреваемый в суде заявил, что денег не брал, а с депутатом не общается. Подследственный предложил назначить экспертизу, чтобы обнародованные детективами НАБУ материалы изучались специалистами. Адвокаты обратили внимание, что следователи так и не нашли тех крупных сумм, которые якобы передавались в качестве взятки.

Напомним, народный депутат Александр Юрченко 15 сентября заявил, что покинет фракцию «Слуга народа».

Как сообщали «ФАКТЫ», о громком деле первым рассказал бывший представитель «Слуги народа», депутат Гео Лерос. По его словам, НАБУ готовило операцию не один месяц, наконец задержало депутатского помощника, но в Офисе генерального прокурора не спешили давать ход этому делу.

Фото Вищий антикорупційний суд/YouTube

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