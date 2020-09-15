Очевидец рассказал о нападавших на стендапера Егора Шатайло

Стали известны подробности нападения на известного комик-стендапера Егора Шатайло, которое произошло в Киеве в понедельник, 14 сентября.

Очевидцем нападения стал сценарист «Телебачення Торонто» Сергей Липко, который рассказал детали происшествия в своем Facebook.

«Я даже не сразу понял, что произошло, когда он умывался водой из бутылки, странный думаю этот Егор, говорю „Здесь туалет недалеко, давай покажу“, потом оказалось, что умывался он, потому что ему брызнули баллончиком в лицо», — написал Липко.

Далее, по его словам, к Егору подбежали крепкие парни в балаклавах и начали бить.

Ранее сообщалось, что в Киеве напали на артиста Михаила Хому, который выступает под псевдонимом DZIDZIO— сначала брызнули в лицо слезоточивым газом, а затем ограбили.

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