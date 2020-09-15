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Происшествия

Поссорились из-за женщин: выяснились детали двойного убийства в Никополе

20:21 15 сентября 2020
убийство

Двойное убийство в Никополе, в котором подозреваются братья-местные жители, это не бандитские «разборки». Две мужских компании серьезно поссорились из-за женщин, конфликт тлел около месяца, а потом закончился смертельной перестрелкой. К такой версии склоняются в областной полиции.

Вследствие стрельбы утром 14 сентября были смертельно ранены двое молодых мужчин. Еще двое были задержаны в больнице, куда пытались обратиться из-за ранений из травмата. Об этом сообщила в эфире ТСН пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

«Ссора между мужчинами произошла около месяца назад. Все это время они конфликтовали. Это и привело к трагическим последствиям. Произошедшее с какими-то „разборками“ или криминальными проступками не связано. Это исключительно бытовой конфликт», — подытожила Старчевская.

Напомним, двое выживших участников перестрелки — братья 26 и 33 лет — находятся в больнице под охраной. Дело расследуется как умышленное убийство (ч. 2 п. 1 ст. 115 УК Украины).

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