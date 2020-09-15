Получив поддельные паспорта, доверчивые украинцы ехали в страны Евросоюза, не заподозрив подвоха

Правоохранители разоблачили банду, которая изготавливала и сбывала в Украине поддельные документы граждан ЕС. Напомним, на днях СБУ задержала группу злоумышленников, которые изготовили тысячи фальшивых документов для легализации иностранцев в нашей стране.

— В начале 2020 года сотрудники Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции вышли на след группы лиц, подозреваемых в изготовлении и сбыте фальшивых документов. В ее состав входили жители Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Одесской областей. Злоумышленники наладили схему производства и реализации на территории Украины поддельных документов, которые содержат защитные голографические элементы. Они изготавливали по заказу клиентов ID-карты — паспорта граждан Польши, Литвы, Румынии, Болгарии, Словакии и водительские удостоверения. Цена — от 120−350 евро. Задаток — тысячу гривен — «клиенты» вносили на банковскую карту, остальные — наложенным платежом в почтовом отделении при получении товара, — рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины. — Для поиска клиентов злоумышленники разместили в социальных сетях объявления об изготовлении необходимых документов и дальнейшее трудоустройство за рубежом.

— Подозреваемые сбывали фальшивые документы гражданам Украины, которые хотели выехать за границу на работу, — рассказал начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Тернопольской области Юрий Барабан. - Злоумышленники обещали желающим изготовить ID-карту иностранного государства якобы для их легального трудоустройства. Клиенты верили и предоставляли свои данные для оформления карточек.

Собрав пакет документов, «работодатели» через курьерскую службу отправляли их сообщникам во Львовскую и Одесскую области. Там с помощью специального оборудования и печатали фальшивые карточки. Получив на руки поддельные ID-карты, доверчивые граждане ехали в страны Евросоюза, не подозревая подвоха. Однако официально трудоустроиться там не могли. А у некоторых украинцев после обнаружения местными правоохранителями фальшивых документов начинались проблемы с законом.

— В преступную группу входили пятеро мужчин и две женщины. Трое членов группы — родственники. Роль каждого из них еще устанавливается. Уже известно, что четверо подозреваемых занимались перевозкой людей за границу. Они же «консультировали» потерпевших на предмет изготовления «документов» и «виз». Еще двое злоумышленников работали в офисе, рекламировали свои «услуги», — рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь Тернопольской областной прокуратуры Леся Гурецкая. — А вот поддельные ID-карточки злоумышленники печатали у себя дома…

В ходе санкционированных обысков у фигурантов преступной группы изъята компьютерная техника, принтеры, ламинаторы, голографические элементы на документы, ID-карты граждан ЕС, около 15 тысяч долларов, пять тысяч евро, «черная» бухгалтерия, автомобили. Участникам банды уже сообщили о подозрении. Четверых суд отправил под домашний арест. Еще трое прячутся за границей… Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Тем временем тернопольськие правоохранители разоблачили еще одну банду, которая обманывала сограждан, желающих выехать на заработки в Швецию.

— Житель Тернополя вместе с сообщниками-родственниками организовал несколько «фейковых» фирм по трудоустройству. Объявления разместили в интернете, офис открыли в Тернополе, но каждые два месяца меняли его адрес, — рассказали «ФАКТАМ» в отделе коммуникаций полиции Тернопольщины. — За свои услуги мошенники брали 300 евро. После оплаты указанной суммы клиенты тщетно ждали дату поездки. Причины отсрочки выезда организаторы мотивировали или карантином, или большим количеством желающих и очередями. Но деньги за срыв поездки не возвращали.

По предварительным данным, в ловушку мошенников попали более двухсот жителей из разных уголков Украины, а заработок злоумышленников составил около двух миллионов гривен. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения.

«ФАКТЫ» также сообщали о том, что более 60 украинцев, которые искали работу за границей, обманула преступная группа из Винницы.

Фото пресс-службы прокуратуры и ГУ Нацполиции в Тернопольской области

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