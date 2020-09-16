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Происшествия

Смертельное ДТП в Киеве: мотоциклист сбил пешехода и погиб вместе с ним и пассажиром (эксклюзивные фото)

5:20 16 сентября 2020
ДТП на Гавела

Вечером во вторник, 15 сентября, на проспекте Любомира Гузара (бывший проспект Космонавта Комарова), возле его пересечения с проспектом Вацлава Гавела произошло ДТП, унесшее жизни сразу трех человек. За день до этого было зафиксировано смертельное ДТП на Херсонщине, где из-за разорванного колеса водителя фуры выбросило из кабины.

На месте жуткого ЧП в Киеве побывал корреспондент нашего издания, которому удалось предварительно выяснить, что под колеса мощного мотоцикла Yamaha попал неосторожный пешеход, пытавшийся перейти дорогу вопреки правилам.

Случилось это возле станции скоростного трамвая, где есть подземный переход.

По словам очевидцев, мужчина пропустил автомобиль и попал под колеса мотоцикла Yamaha, движущегося в сторону Большой окружной дороги.

Так как мотоцикл двигался очень быстро, после машина оказалась почти в сотне шагов от места наезда.

На байке также был пассажир. В итоге все трое участников происшествия погибли. Один скончался по дороге в больницу, двое других — на месте аварии.

Медики пытались реанимировать одного из пострадавших прямо на дороге, но все усилия врачей оказались тщетными — слишком сильным был удар.

Об этом свидетельствует тот факт, что у одного из пострадавших оторвало ногу, которая оказалась в нескольких десятках метров от первичного столкновения пешехода и байка.

Личности погибших устанавливаются. Начато следствие.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в понедельник, 14 сентября, на автодороге Львов — Ужгород, недалеко от города Новый Калинов, водитель «ГАЗели» наехал на двух дорожных рабочих. Один из дорожников погиб, другой получил травмы.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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