Комик Егор Шатайло пошутил после нападения

Комик-стендапер Егор Шатайло, физически пострадавший за свои шутки о традиционных и нетрадиционных семьях, уверяет, что уже полностью поправился после нападения. Чувство юмора не изменило артисту даже в такой опасной ситуации.

Егор намекает, что те, кто напал на него, наверняка близки к организации «Традиция и порядок», известной непримиримым отношением к тем, кто рушит «традиционные ценности».

«Все хорошо. Я в традиции и в порядке», — пошутил артист.

Напомним, 14 сентября артист пообещал публике стендап «об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты». Агрессивные молодые люди, не понявшие специфический юмор стендапера, подстерегли Егора перед выступлением в Киеве. Шатайло повалили на землю и брызнули в лицо газ из баллончика. Артист не отменял концерт, выступление все равно состоялось.

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