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Происшествия

СМИ сообщили о суициде известного харьковского педиатра

14:35 16 сентября 2020
Олег Басилайшвили

В среду, 16 сентября, в Харькове прощаются с руководителем медицинского центра, известным педиатром Олегом Басилайшвили, который, по одной из версий, покончил с собой, выпрыгнув из окна. Ранее в Харькове так же погиб иностранец, спасающийся от пожара в гостинице.

Как сообщает «NewsRoom», Олег Басилайшвили умер 14 сентября — тело медика нашли возле дома. Окно, из которого он выпал, по утверждению очевидцев, было в крови.

Издание отмечает, что медик проработал педиатром более 25 лет, в том числе в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Годом ранее он возглавил собственный медицинский центр. Сообщается, что врач сложно перенес COVID-19 и лишь недавно выписался из медучреждения.

Фото погибшего на своей страничке в соцсетях опубликовала его вдова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове произошла трагедия — с 16-го этажа жилого дома выпали мама с ребенком.

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