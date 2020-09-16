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Происшествия

У попавшего в секс-скандал актера из «Слуги народа» сгорела дача

14:49 16 сентября 2020
владимиров

Актер Владимир Владимиров, известный по сериалам «Слуга народа», «След», а также по недавнему секс-скандалу на съемках, пожаловался, что у него сгорела дача. По словам артиста, здание сгорело и восстановлению не подлежит. Участок придется расчищать и строиться заново.

участок

О причинах пожара Владимиров может только догадываться, расследование еще не завершено. Как сообщил актер в Facebook, основная версия ЧП — удар молнии в соседнее здание и короткое замыкание в сети. Не исключен и умышленный поджог.

Напомним, телезрителям Владимир Владимиров известен по роли Эммануэля Макрона в сериале «Слуга народа», а также по роли доктора в некоторых эпизодах сериала «След».

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