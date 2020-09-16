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Происшествия

Рецидивист-«минер» сорвал больше 100 заседаний суда в Киеве

15:43 16 сентября 2020
Суд

Суд приговорил к лишению свободы злоумышленника, который распространял ложные сообщения о «минировании». А недавно в Киеве в течение недели четыре раза «минировали» гимназию.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, досудебное расследование установило, что с декабря 2018 года по март 2019 года в правоохранительные органы поступило несколько ложных сообщений о «минировании» помещения Оболонского районного суда города Киева. Из-за этого было сорвано более 100 судебных заседаний.

«Минером» оказался неоднократно судимый квартирный вор. Причиной «минирования» стало то, что в Оболонском районном суде находится обвинительный акт в отношении этого злоумышленника. Ложными сообщениями мужчина пытался оттянуть назначение ему наказания.

Злоумышленника приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что из психбольницы выпустили «минера» моста Метро.

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