В жутком ДТП на Николаевщине заживо сгорели два человека (фото, видео)

В ночь на 16 сентября, примерно в 02:50, на автодороге Н-24 Благовещенское — Николаев возле села Новогригорьевка Вознесенского района произошло лобовое столкновение двух грузовиков, после чего они оба загорелись. (На днях в Херсонской области вылетела в кювет и перевернулась фура с прицепом.)

По информации издания «Новости-Н», седельный тягач МАN с полуприцепом ехал со стороны Вознесенска в направлении Николаева. На крутом подъеме перед селом Новогригорьевка на встречную полосу неожиданно выехал другой седельный тягач, ехавший со стороны Николаева. Произошел лобовой таран. Сначала загорелась кабина МАN, а затем и столкнувшегося с ним грузовика.

Как сообщили в полиции, водитель МАN сумел выбраться из горящей кабины. А вот водитель и пассажир второго грузовика оказались зажаты в салоне и сгорели заживо. Попытки водителя МАN помочь им выбраться из горящего авто оказались безуспешными. Пламя потушили пожарные, приехавшие из Вознесенска. Только после этого останки тел погибших удалось извлечь из полностью сгоревшего автомобиля.

Оставшийся в живых водитель с травмами доставлен в больницу. Полиция по факту смертельного ДТП открыла уголовное производство.

Устанавливаются личности погибших водителя и пассажира грузовика и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУ Нацполиции в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12, или звонить +380 (50) 013 01 48 или 102.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельной аварии на трассе Мукачево — Рогатин в Закарпатье: грузовик вылетел в кювет, в результате чего погиб человек.

167

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter