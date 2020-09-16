Коллекторы превращают в ад жизнь людей, которые не могут отдать кредит

11 сентября в Киеве на майдане Незалежности прошла необычная акция. Над площадью пролетели черные шары с «повешенными» манекенами, символизирующими представителей разных профессий. Медсестра, учитель, работник коммунальной службы были привязаны к шарам с надписью «Кредит». Организатор акции Владислав Савичев говорит, что цель инсталляции — привлечь внимание к проблеме «быстрых кредитов», которые загоняют человека в финансовую яму. — Люди ведутся на рекламу, где им обещают занять деньги под минимальный, а то и вовсе под нулевой процент. А потом обещанные ноль процентов превращаются в 720 процентов годовых. Жизнь людей, которые не могут отдать долг, коллекторы превращают в ад, — рассказал «ФАКТАМ» Владислав Савичев. — Угрожают не только должникам, но и их родственникам и соседям. Бесконечные звонки, угрозы, рассылка в соцсетях непристойных фотографий… Коллекторы доводят людей до нервного срыва, а иногда и до суицида. В моей инсталляции не просто так есть повешенная медсестра. Это напоминание о реальном суициде, который произошел в Украине в феврале 2020 года.

«Услуги таких организаций рекламируют звезды, медийные лица. И это еще больше привлекает клиентов»

«ФАКТЫ» об этом рассказывали. Медсестра совершила самоубийство, введя себе в вену смертельную дозу лекарства. В полиции сообщили, что женщина (ей было чуть больше 30 лет) оставила предсмертную записку, в которой написала, что не выдержала давления со стороны коллекторов, преследовавших ее из-за долга по кредиту. Примерно в то же время из-за коллекторов покончила с собой 63-летняя жительница Никопольского района Днепропетровской области. Перед этим она подожгла свой дом, в котором находились ее 41-летний сын и 61-летний брат. И сын, и брат — инвалиды, поэтому выйти из дома они не смогли и погибли. Тогда же, в феврале, Владислав Савичев создал первую инсталляцию. Тоже запустил на майдане Незалежности шары с надписью «Кредит», к которым была привязана «повешенная» семья.

Владислав рассказал «ФАКТАМ», что сам в свое время столкнулся с организациями, выдающими «быстрые кредиты». И с коллекторами, которые потом выбивают долг.

— Я делал выставку на другую тему, и мне не хватило денег. Поэтому взял несколько микрокредитов в разных организациях, — рассказал «ФАКТАМ» Владислав Савичев. — Брал небольшие суммы, которые рассчитывал быстро отдать. Но не учел того, какие мне будут начислять проценты. В организациях, где такие кредиты выдают, об этом умалчивают. Наоборот, рассказывают, что переплата минимальная. А в рекламе и вовсе сказано, что это кредит «под ноль процентов». Услуги таких организаций все чаще стали рекламировать звезды, медийные лица. Это еще больше привлекает клиентов. О том, что на самом деле ты берешь деньги под огромный процент, сказано только в договоре на пять страниц, напечатанном мелким шрифтом.

В одной из таких организаций я занял пять тысяч гривен. Как оказалось, под два процента в день. Это 730 процентов годовых! Или 60 процентов в месяц. Два таких займа я быстро вернул, хотя, конечно, переплатил. А вот третий сразу отдать не получилось. И за какие-то пару недель пять тысяч гривен долга превратились уже в 15 тысяч. А потом и в 25 тысяч. Я ненадолго уехал на заработки в Румынию. Рассчитывал заработать там денег и отдать долги. Но долг рос как на дрожжах. Когда меня начали терроризировать коллекторы, заблокировал все свои аккаунты в соцсетях. Они начали донимать моих родственников и даже соседей. Названивали им по сто раз за день и требовали, чтобы они отдали долг за меня. В тот момент коллекторы уже утверждали, что я должен им 60 тысяч гривен. Однажды моя соседка получила от них в Viber коллаж, где была ее фотография (взятая из соцсетей), и рядом фото неузнаваемого человека на больничной койке, подключенного к аппаратам. И текст: мол, она (моя соседка) больна раком, помогите собрать деньги на лечение. Такой коллаж коллекторы распространяли в соцсетях среди друзей и знакомых моей соседки. А все из-за моего долга, к которому эта женщина вообще не имела никакого отношения! Уничтожение человека в соцсетях — это один из отработанных методов коллекторов.

Подобный случай в прошлом году произошел в Вознесенске Николаевской области. Там человеку, который взял тысячу гривен в организации по выдаче «быстрых кредитов», коллекторы прислали фото его дочери с черной траурной лентой. Написали, что девочка погибла от рук коллекторов, а ее отец заболел раком мозга, и семье срочно нужны деньги. Такой коллаж коллекторы разослали всем друзьям и родственникам должника.

«За несколько месяцев угроз мой товарищ заработал нервный тик и перестал спать ночами»

— Террор продолжался несколько месяцев, — говорит Владислав Савичев. — Разумеется, все это сказывалось на моих отношениях со знакомыми и соседями. Я просил их не обращать внимания на угрозы, но это едва ли возможно, когда тебе звонят по десять раз за час.

— Как вам удалось это прекратить?

— Вернувшись из Румынии, я с ними рассчитался. Но не стал отдавать сумасшедшие суммы, которые они озвучивали. Это были «накрученные» и совершенно незаконные проценты. А я ведь занимал у них всего пять тысяч гривен. Отдал немного больше и закрыл этот вопрос.

— И коллекторов это устроило?

— Если бы я, испугавшись их угроз, сразу начал давать им деньги (да еще и те суммы, которые они требовали), они до сих пор от меня не отстали бы. Поняли бы, что меня можно «доить» и дальше. Но они не могут терроризировать человека вечно. Если коллекторы видят, что угрозы не действуют, они начинают звонить все реже. И в конце концов согласны, чтобы человек хотя бы что-то отдал.

А вот если жертва на угрозы реагирует, они вряд ли оставят ее в покое. Одного моего товарища, который тоже имел несчастье взять «быстрый кредит», довели до нервного срыва. Он абсолютно нормальный парень, раньше работал в налоговой. В какой-то момент срочно понадобились деньги. Сумму взял небольшую, но из-за сумасшедших процентов вскоре уже был должен 70 тысяч гривен. Чтобы платить этой организации, он занимал деньги в другом месте — а долг за кредит не уменьшался, потому что набегали проценты уже за следующий месяц. Звонки с угрозами выбивали его из колеи. За несколько месяцев парень изменился до неузнаваемости. Заработал нервный тик, ужасно похудел, перестал спать ночами. Потом признался, что однажды он, доведенный до отчаяния, даже пошел на воровство — украл деньги у своих родственников. Хотя раньше не мог даже допустить мысли о воровстве. Но когда коллекторы заявили, что убьют его семью, он уже был готов на все. И в такой западне оказываются тысячи украинцев.

«ФАКТЫ» не раз писали о том, как коллекторы превращают жизнь людей в ад (читайте об этом в публикации «Приезжай, заберешь труп своего сына»: жертвы «быстрых кредитов» рассказали о терроре коллекторов). За время карантина обращений в нашу редакцию стало еще больше. Очевидно, сейчас для организаций по выдаче «быстрых кредитов» наступило золотое время: в стране безработица — и потенциальных жертв хоть отбавляй.

«Я рекомендовал бы сразу обращаться в полицию и через суд добиваться открытия уголовного производства»

«ФАКТАМ» удалось пообщаться с человеком, который почти год проработал в коллекторской компании и знает эту кухню изнутри. Виктор (мужчина попросил не называть его фамилию) устроился работать в такую организацию в 2015 году, когда сам еще был студентом.

— Мне нужна была подработка. А в такую контору можно устроиться без диплома и без опыта работы, — рассказал «ФАКТАМ» Виктор. — Коллекторские компании бывают разные. Есть те, кто работает более или менее официально, и те, кто находится полностью в тени. Первые работают не так жестко. Они не станут присылать вам фотографии расчлененных трупов. Но все равно будут давить и разными методами добиваться возвращения долга. А вот компании, которые находятся в тени (они чаще всего и занимаются долгами по «быстрым займам», где незаконно начисляются огромные проценты), творят настоящий беспредел.

Я работал в более-менее официальной конторе. Никакого специального образования или особых знаний для такой работы не требуется. Я должен был только пройти недельный подготовительный курс. Там рассказывали, как нужно разговаривать с людьми, на чем делать акцент. Объясняли, как воздействовать на человека с помощью «черной риторики». Говорить быстро, жестко, запутывать цифрами и перечислением статей Уголовного и Административного кодексов. На многих действовал именно такой метод: перечисляешь статьи, законы, предупреждаешь о неизбежном судебном процессе, открытии уголовного дела — и человек реагирует, начинает что-то отдавать. А есть клиенты, в разговоре с которыми лучше надавить на личное: «Если ваша кредитная история испортится, вашим родственникам запретят выезд за границу. Они ни в одном банке не смогут открыть счет, не смогут даже выехать на отдых». Тот, кто хоть немного знает законодательство, понимает, что это полный бред. Но на многих действуют именно такие предупреждения.

В компании, где я работал, был отдел, в котором прослушивали наши разговоры. Таким образом нас, сотрудников, контролировали — все ли делаем правильно, придерживаемся ли сценария. У каждого из нас были написанные руководством установки: разговор не должен длиться дольше двух минут, ты должен столько-то раз назвать сумму долга, назвать такие-то статьи. Потом тебе могли сказать, что ты разговаривал недостаточно жестко, даже оштрафовать. У меня бывали такие случаи. Например, звоню должнику, а им оказывается пенсионерка, которая много лет назад не погасила какие-то копейки по старому кредиту и они переросли в большой долг. Я не мог заставить себя говорить с ней «по сценарию». Вместо того чтобы настойчиво повторять ей сумму долга и перечислять последствия его невыплаты, я советовал ей поднять все документы, найти старый договор и т. д. Меня за такое оштрафовали.

— Ваша зарплата зависела от суммы «выбитых» долгов?

— Не особо. Если удавалось выбить крупную сумму, можно было получить за это всего лишь 100—200 гривен надбавки. Да и сама зарплата была невысокой. В 2015 году я получал за такую работу 7,5—8 тысяч гривен в месяц. Столько платят сотруднику, который находится на начальном уровне. Потом, если дело идет хорошо, можно получить повышение и перейти на следующий уровень. Там уже будешь работать непосредственно с самим должником. А в обязанности сотрудника начального уровня входит обзвон друзей и знакомых должника, поиск контактных лиц.

В принципе, работа несложная. Но я не смог долго там продержаться именно из-за таких бабушек, о которых рассказывал. Некоторых клиентов мне становилось жаль, и я не мог делать то, что от меня требовало руководство.

— Жертвы коллекторов рассказывают, что им часто звонят люди, представляющиеся разными именами. Хотя, судя по голосу, это один и тот же человек.

— Вполне возможно, что один и тот же. В разговоре с клиентами я никогда не называл своего имени. Был и Димой, и Сашей, и Виталием… Так работают все коллекторы. Кстати, пожалуй, единственное, чего коллекторы боятся, так это попасть на юриста. Ну или хотя бы на человека, который более или менее знает законодательство. На таких не действуют «отработанные методы». Коллектор — это случайный человек, который просто заучил текст или читает по бумажке то, что ему написали. Перечисляет номера статей кодексов, не вникая в их суть. И если тот, кому ты позвонил, вдруг начинает в ответ рассказывать нюансы законодательства, коллектор теряется. Я в таких случаях быстро заканчивал разговор.

По словам Виктора, несколько его знакомых работали в коллекторских конторах, у которых более жесткие методы работы.

— Это как раз те самые «теневые» конторы, — считает Виктор. — Они угрожают должнику «вырезать всю его семью», присылают картинки с угрозами. Эти конторы намного меньше, чем та, в которой работал я. Там может быть до 20 сотрудников (при этом у владельца таких контор, как правило, несколько).

Как себя защитить? Нацбанк рекомендует прежде всего узнать название коллекторской компании, представители которой звонят по телефону.

«Если кредит никак вас не касается, стоит объяснить ситуацию и попросить прекратить звонки, — отмечают в НБУ. — Также необходимо обратиться с письменной жалобой к руководству коллекторской компании и в контакт-центр НБУ по телефону 0 800 505 240. Следует обратиться и к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека или в суд, поскольку именно эти органы контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных. Если коллекторы угрожают, нужно обязательно обратиться в правоохранительные органы».

— Большинство работают не из офиса, а из дома, — продолжает Виктор. — Человеку просто дают сим-карту, кладут на нее деньги — и он обзванивает должников и контактных лиц. Если сумма долга очень большая, то коллекторы могут даже приехать под дом, испачкать краской дверь. С такими разговаривать бесполезно — они только хамят и угрожают. Мне всегда было интересно, что за люди там работают, какие они в жизни. И я был поражен, когда познакомился с сотрудницей такой конторы. Девушка — тихоня, о таких обычно говорят серая мышь. Тихий голосок, невзрачная внешность. Но, когда она взяла трубку и начала разговор с должником, эта тихоня превратилась в монстра.

— Как реагировать на звонки таких коллекторов?

— Я рекомендовал бы сразу обращаться в полицию и через суд добиваться открытия уголовного производства. Не вступать с ними в споры, не пытаться что-то им доказать. Лучше просто не брать трубку. И добиваться реакции от правоохранительных органов.

О том, что жалобы на коллекторов участились, на днях сообщили и в Национальном банке Украины. На сайте НБУ сказано, что только за июль им поступило 535 жалоб от жертв коллекторского террора. В НБУ подчеркнули, что, угрожая должнику, коллекторы нарушают целый ряд статей Конституции Украины (статьи 3, 21, 22 и 32), Гражданского кодекса (статьи 3, 291, 301, 302 и 308) и статьи 182 Уголовного кодекса. Если же человек, которому звонят, вообще не брал кредит, то коллекторы нарушают еще и Закон «О защите персональных данных».

Напомним, недавно Верховная Рада приняла закон, согласно которому финучреждениям запретили скрывать от клиентов информацию о стоимости кредитов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как надо действовать, если от вашего имени взяли кредит в банке.



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