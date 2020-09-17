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Происшествия

"Алло, звонят из банка": мошенники грабили украинцев на 3 млн грн каждый месяц через фейковый "колл-центр"

4:30 17 сентября 2020
Фейковый «колл-центр»

В городе Запорожье, где недавно суд вынес приговор 28-летнему мужчине, который облил бензином и сжег свою невесту, сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группировки, похищавшей средства со счетов клиентов частных и государственных банков, притом как в Украине, так и за ее пределами.

По данным следствия, преступную схему организовали трое жителей Мелитополя. В центре города они оборудовали подпольный колл-центр, где «работало» 54 оператора.

Выдавая себя за работников банков, «сотрудники» звонили клиентам финучреждений и мошенническим способом получали от них информацию о CVV-код, номера и пин-коды платежных карточек. После получения доступа к клиентским счетам злоумышленники переводили средства на подконтрольные банковские счета.

Для «работы» с банковскими клиентами из других стран злоумышленники использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика.

По оперативной информации, действуя по такой схеме, участники группировки похищали ежемесячно более 3 миллионов в гривневом эквиваленте.

Во время обыска в помещении колл-центра правоохранители изъяли 124 единицы компьютерной техники, 6 — телекоммуникационного оборудования, почти 60 000 гривен, мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Сейчас изъятое оборудование передано для проведения соответствующих экспертиз.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении о подозрении организаторам преступления.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что правоохранители разоблачили банду, которая изготавливала и сбывала в Украине поддельные документы граждан ЕС.

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