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Происшествия

На Ровенщине при странных обстоятельствах погиб 17-летний парень: резонансные подробности

9:58 17 сентября 2020
На Ровенщине при странных обстоятельствах погиб 17-летний парень: резонансные подробности

В Ровенской области при странных обстоятельствах погиб 17-летний юноша. Его тело было найдено в районе автобусной остановки, а рядом лежал велосипед. Напомним, ранее в Николаеве велосипедиста раздавал микроавтобус.

При осмотре у парня обнаружили смертельную травму головы, и в полиции предполагают, что ее мог нанести другой несовершеннолетний.

«Не от падения с велосипеда (травма. — Авт.), а вследствие того, что ему было нанесено телесное повреждение другим несовершеннолетним», — сообщил ТСН руководитель следственного отделения Ровенского отдела полиции Вадим Артюхович.

По его словам, инцидент произошел во время перепалки парня с 15-летним жителем соседнего села, который якобы толкнул Сергея, а тот упал и ударился головой об асфальт. Поводом же для конфликта могло стать замечание Сергея.

Мать погибшего полагает, что потасовкой не ограничилось, а свидетельские показания находившихся на остановке разнятся. Одни утверждают, что Сергей после падения уже не вставал, а, а другие — что поехал дальше.

Полиция предварительно квалифицировала инцидент как убийство по неосторожности. Ответственность за такое преступление наступает с 14 лет. Виновнику грозит до 5 лет заключения.

Ранее сообщалось об инциденте на Житомирщине, где 40-летний мужчина с ножом нанес смертельную рану 29-летнему парню. Подробнее читайте в статье «ФАКТОВ» «Резня возле кафе под Житомиром: подозреваемый в убийстве участника АТО оказался родственником местного головы».

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На Ровенщине при странных обстоятельствах погиб 17-летний парень: резонансные подробности

На Ровенщине при странных обстоятельствах погиб 17-летний парень: резонансные подробности

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