В сети сообщили о новом ДТП с участием сына Шуфрича (фото)

В центре Киева произошло дорожно-транспортное происшествие — не разминулись два автомобиля, за рулем одного из которых якобы находился сын нардепа Нестора Шуфрича, который несколько лет назад сбил пешехода.

Как сообщают «Вартові еспресо», ДТП произошло на перекрестке улиц Липской и Институтской — автомобиль Sang Yong, ехавший с улицы Липской, не пропустил на перекрестке Mercedes, за рулем которого, как утверждается, находился Нестор Шуфрич-младший.

Отмечается, что никто травмирован не был, а автомобили получили повреждения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после ДТП сына Нестора Шуфрича лишили права садится за руль авто на два месяца.

Изображение Vladyslav Topyekha с сайта Pixabay.

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