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Происшествия

Пьяная пассажирка избила кондуктора из-за маски (фото)

13:15 17 сентября 2020
Женская драка

В Сумах пассажирка без защитной маски избила кондуктора, которая сделала ей замечание. Напомним, в июле аналогичный инцидент в киевском троллейбусе попал на видео.

Инцидент произошел в салоне троллейбуса № 275, курсировавшему по маршруту № 7 «Химгородок — Центролит», сообщили в коммунальном предприятии «Электроавтотранс».

По словам кондуктора Светланы, на остановке «Вишневый сад» в салон зашли две женщины, одна из них — без защитной маски. Требование надеть маску одна из нетрезвых пассажирок восприняла агрессивно: начала ругаться, используя нецензурную лексику, оскорблять кондуктора и даже попыталась выяснить отношения с водителем.

Водитель был вынужден остановить троллейбус. В то время, как кондуктор вышла из салона, чтобы вызвать полицию, разъяренная пассажирка набросилась на нее: сначала работница предприятия получила удар в лицо, потом — удары по рукам, ногам и телу. Остановить драку и утолить пьяную женщину смогли только прибывшие на место полицейские.

У кондуктора же врачи зафиксировали многочисленные гематомы, ушиб 3-го и 4-го пальцев левой руки и лучевой кости на правой руке.

Кондуктор получила травмы

Напомним, в Днепре мужчина жестоко избил пассажирку маршрутки, у которой возник конфликт с пенсионерками из-за социальной дистанции. Мужчину, устроившего его, наказали сами горожане, однако затем появилась другая версия события.

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