В драке школьниц под Одессой поучаствовала мама: в сеть попало видео

В школе города Раздельная (Одесская область) решили выяснить отношения девочки-подростки. На перемене между уроками 16 сентября две ученицы сцепились между собой. На выручку подоспела мать одной из участниц драки. Женщина пришла в школу за дочерью и стала случайным свидетелем происшествия.

Во всяком случае, так утверждают в местном отделе полиции, исходя из имеющейся предварительной информации.

«Конфликт случился между ученицами, 2005 и 2006 годов рождения. Он возник из-за якобы распространения сплетен в социальных сетях. Ссора переросла в драку, в которую вмешалась мать одной из участниц, став, таким образом, соучастницей инцидента», — сообщили в полиции.

Отмечается, что сейчас обе стороны обратились с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы. В школе работают инспекторы ювенальной превенции. После выяснения всех обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификация действиям каждого из участников инцидента. Случившееся может повлечь административную и уголовную ответственность. Ранее в Одесской области Овидиопольский районный суд наказал не только школьницу, которая жестоко избила сверстницу, но и назначил крупный штраф ее родителям.

Как подчеркнули в полиции, любые конфликтные ситуации, возникающие между несовершеннолетними, необходимо решать, не прибегая к насилию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Днепропетровщине подростки зверски издевались над сверстницей на камеру. Девочку повалили на землю и били по голове. А в центре Полтавы подростки устроили безобразную драку и избили девушку ногами.

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