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Происшествия

Подельнику кума Трубы вынесли приговор, но не посадили

16:14 17 сентября 2020
Суд

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор по делу о взятке экс-начальнику следственного управления Генпрокуратуры Игорю Щербине. Он приходится кумом бывшему директору ГБР Роману Трубе, которому недавно отказали в восстановлении в должности.

Как сообщает ВАКС на своей странице в Facebook, чтобы ГБР не мешало работе определенной компании, злоумышленник вместе Игорем Щербиной потребовали от руководства компании взятку для директора ГБР за закрытие уголовного дела. При этом у них не было намерения передавать деньги Трубе.

Подельник кума Трубы признал вину и способствовал раскрытию преступления. Обвиняемого приговорили к 5 годам лишения свободы, но ему определили испытательный срок в три года и отпустили на свободу.

Ранее сообщалось, что против Романа Трубы завели уголовное производство.

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