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Происшествия

В Киеве накрыли мощную сеть ботоферм, распространявших фейки (фото)

16:58 17 сентября 2020
оборудование

Киевские правоохранители заблокировали работу межрегиональной сети ботоферм. Ранее в Киеве ликвидировали ботоферму, работавшую на боевиков «ДНР» и Россию.

Как сообщили в столичной прокуратуре, в ходе расследования уголовного производства правоохранители установили, что на территории Киева и Запорожской области развернута сеть ботоферм мощностью примерно в 3,5 тысячи ботов.

Ее организаторы с помощью телекоммуникационного оборудования и специализированного программного обеспечения руководили учетными записями в социальных сетях, электронными почтовыми ящиками и электронными кошельками с использованием фейковых персональных данных.

Для регистрации аккаунтов, кроме украинских, также использовались иностранные SIM-карты операторов связи.

Указанные услуги предоставлялись в интересах третьих лиц с целью нагнетания социальных конфликтов, подстрекательства к протестам, распространения ложной информации о политических конкурентах заказчиков.

Силовики провели одновременно обыски по адресам, где находилось специальное оборудование, изъяли технику, более 6000 сим-карт и другие вещественные доказательства.

Напомним, ранее правоохранители блокировали в разных регионах Украины деятельность ботофермы с 8 тысячами активных аккаунтов, которые поддерживались через российские онлайн-сервисы.

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