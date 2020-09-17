Взрыв в ресторане в центре Киева: есть пострадавшие (видео)

В четверг, 17 сентября, в центре Киева на Андреевском спуске в ресторане «Канапа» произошел взрыв. Пострадали два человека. На прошлой неделе на территории столичного предприятия взорвалась цистерна для перевозки газа, погиб человек

В ресторане на Андреевском спуске, по предварительной информации, взорвалось газовое оборудование, передает «Киев Оперативный».

Двух пострадавших госпитализировали в больницу.

Сейчас на месте работает полиция, которая должна установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, два дня назад недалеко от населенного пункта Чабаны Киевской области произошел взрыв на газопроводе высокого давления, по которому газ передается в Европу.

327

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter