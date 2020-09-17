У пострадавших — ожоги и травматический шок: спасатели рассказали подробности взрыва в киевском ресторане

В результате взрыва в ресторане «Канапа» на Андреевском спуске в Киеве пострадали 3 работника кухни, которые находились рядом.

Двух из них с ожогами и травматическим шоком «скорая помощь» отвезла в больницу. Еще одна женщина травмировалась, но от госпитализации отказалась, получив медицинскую помощь на месте.

По информации столичного главка ГСЧС, в помещении кухни, вследствие разогрева печи, взорвались 4 бытовых газовых баллончика каждый по 0.75 литров.

На ликвидацию пожара спасатели потратили около 15 минут. Окончательная причину ЧП установят правоохранители.

Напомним, на прошлой неделе на территории столичного предприятия взорвалась цистерна для перевозки газа. По предварительным данным, причиной ЧП стали сварочные работы, проводившиеся в цистерне. Во время взрыва газовоздушной смеси погиб сварщик.

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