Правоохранители узнали, кто обокрал квартиру Яны Клочковой в Киеве

Установлена личность мужчины, который подозревается в том, что обокрал в Киеве квартиру четырехкратной олимпийской чемпионки пловчихи Яны Клочковой в день ее рождения.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, кража произошла в августе 2020 года в Соломенском районе столицы. При помощи отмычки злоумышленники открыли дверь квартиры и похитили вещи знаменитой спортсменки Яны Клочковой, в том числе ноутбук, часы, украшения. Общая сумма ущерба составила около 350 тысяч гривен.



При осмотре квартиры правоохранители обнаружили отпечатки пальцев рук и обуви, по которым установили личность одного из воров — 32-летнего гражданина Грузии. Его объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что злоумышленники обокрали машину Яны, разбив стекло, пока она обедала.

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