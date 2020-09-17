28.00 / 28.20 32.84 / 33.29
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Днепре мужчина публично вонзил себе нож в живот (видео 18+)

20:21 17 сентября 2020
На месте происшествия

В четверг, 17 сентября, в Днепре мужчина попытался зарезать себя возле здания Днепропетровской областной государственной администрации. Ранее в Черкассах беременная женщина зарезала подругу из-за неоплаты коммунальных услуг.

Как сообщает в своем Facebook очевидец произошедшего Дмитрий Кошка, инцидент произошел в центре Днепра, возле здания Днепропетровской ОГА. Мужчина вонзил себе в живот нож прямо на глазах у многочисленных прохожих. Очевидцы утверждают, что он пытался зарезаться, протестуя таким образом против политики руководства государства.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия, оказала неудавшемуся самоубийце первую помощь и погрузила его в скорую помощь.

Внимание: фото и видео 18+

Ранее сообщалось, что в Днепре маньяк резал людей ножом ради видео.

256

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник огорчил фанатов «важным сообщением»

коллекторский террор

Коллекторы превращают в ад жизнь людей, которые не могут отдать кредит

Первые заморозки

Заморозки до -3 градусов: синоптик огорчила прогнозом на ближайшие дни

Лукашенко

Лукашенко "укрепит" границу Беларуси с Украиной и закроет с Польшей и Литвой (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер