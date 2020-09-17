В Днепре мужчина публично вонзил себе нож в живот (видео 18+)

В четверг, 17 сентября, в Днепре мужчина попытался зарезать себя возле здания Днепропетровской областной государственной администрации. Ранее в Черкассах беременная женщина зарезала подругу из-за неоплаты коммунальных услуг.

Как сообщает в своем Facebook очевидец произошедшего Дмитрий Кошка, инцидент произошел в центре Днепра, возле здания Днепропетровской ОГА. Мужчина вонзил себе в живот нож прямо на глазах у многочисленных прохожих. Очевидцы утверждают, что он пытался зарезаться, протестуя таким образом против политики руководства государства.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия, оказала неудавшемуся самоубийце первую помощь и погрузила его в скорую помощь.

Внимание: фото и видео 18+

Ранее сообщалось, что в Днепре маньяк резал людей ножом ради видео.

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