Жуткая авария в Запорожье: три человека сгорели заживо (видео)

В четверг, 17 сентября, в Запорожье в результате ДТП загорелся автомобиль, есть жертвы. Вчера смертельное ДТП произошло в Киеве.

Как сообщает 061, автомобиль BMW на Набережной влетел в рекламный щит и загорелся.

По предварительной информации, до приезда спасателей, очевидцы вытащили из авто парня-водителя и девушку. Еще трое молодых людей, которые сидели на заднем сидении, сгорели заживо.

В результате ДТП якобы пострадал еще один молодой человек. Как он причастен к аварии, неизвестно.

На месте аварии работало несколько бригад ГСЧС, скорая помощь и полиция.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал its_zp.

Напомним, три дня назад на автодороге Львов — Ужгород, недалеко от города Новый Калинов, водитель «ГАЗели» наехал на двух дорожных рабочих. Один из дорожников погиб, другой получил травмы.

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