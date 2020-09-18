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Происшествия

Ночной пожар в Киеве: на Троещине горел жилой дом, есть погибший и пострадавший

6:30 18 сентября 2020
Пожар на Троещине

В столичном регионе, где накануне горел военный полигон в селе Девички, зафиксировано еще одно возгорание в ночь на пятницу, 18 сентября.

О нем сообщает «Информатор».

Так, на улице Закревского произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

Загорелась квартира на 4 этаже.

В результате возгорание один человек погиб и еще один пострадал.

На месте работали четыре машины ГСЧС. Причину возгорания пока не сообщают.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в четверг в результате взрыва в ресторане «Канапа» на Андреевском спуске в Киеве пострадали 3 работника кухни. Двух из них с ожогами и травматическим шоком «скорая помощь» отвезла в больницу. Еще одна женщина травмировалась, но от госпитализации отказалась, получив медицинскую помощь на месте.

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