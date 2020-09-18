Малыш выпал из окна детсада в Хмельницком – воспитатель виновной себя не считает

В Хмельницком двухлетний ребенок выпал из окна детского сада на асфальт и тяжело травмировался. В Киеве 7-летний мальчик выпал из окна 12 этажа и разбился.

В Хмельницкой городской детской больнице рассказали, что у двухлетнего малыша закрытая черепно-мозговая травма и перелом свода черепа.

По словам детского нейрохирурга Игоря Бойко, ребенка госпитализировали 16 сентября. Сейчас он находится в реанимационном отделении, ему проводят контрольное дообследование и уточнение диагнозов.

«Состояние ребенка средней тяжести, даже между средней тяжести и тяжелым, но относительно стабильное», — сказал Бойко.

Воспитательница Светлана Угольник, во время работы которой в группе и произошел инцидент, от комментариев отказалась. Только отметила, что виновной в случившемся с ее питомцем себя не считает, передает «Суспільне».

По словам заведующей детсадом, все произошло за считанные минуты. В то время, как ребенок выпал, воспитатель стояла в промежутке между дверью группы и дверью раздевалки, отдавала малышей родителям. Двое родителей, которые забирали детей, подтвердили, что ребенка никто не толкал.

Заведующая уточнила, что окна в группе были закрыты, по крайней мере, должны быть закрыты, поэтому как выпал ребенок, она не понимает. Надеется, это все обстоятельства случившегося установят следователи полиции.

По факту травмирования ребенка в полиции открыли уголовное производство.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок до 4 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет.

В детсаду будет создана комиссия и проведено служебное расследование инцидента. Воспитатель, в группе которой произошло ЧП, от работы пока отстранена не будет до решения суда.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Харькове погибли мать и ребенок, выпав с 16 этажа жилого дома. А в Одессе падение матери и дочери из окна многоэтажки закончилось многочисленными травмами и ушибами.

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