Стали известны подробности жуткого ДТП в Запорожье (фото)

В ДТП, произошедшем накануне в Запорожье, где машина врезалась в опору рекламного щита и загорелась, погибли трое иностранцев — граждан Марокко.

Как отмечают в ГУНП в Запорожской области, погибшие — двое 21-летних парней, один из которых был за рулем автомобиля BMW, и 17-лентяя девушка. Еще трое их земляков — 20-летняя девушка, и двое парней 20-ти и 23-х лет — попали в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

В полиции отметили, что водитель BMW допустил занос транспортного средства, выехал на левую полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan, после чего вылетел на газон, разделяющий встречные полосы движения, и врезался в опору. В результате ДТП машина загорелась.

Водитель и пассажир Nissan не пострадали.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в ДТП погибли три человека — пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте, а также сбивший его байкер и его пассажир.

Фото с сайта полиции Запорожской области.

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