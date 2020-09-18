Хасиды пытались проникнуть в Украину через Венгрию: в Госпогранслужбе рассказали подробности (видео)

Несмотря на закрытие украинской границы для иностранцев и инциденты, которые произошли в пункте пропуска «Новые Яриловичи», паломники-хасиды не оставляют попыток въехать в Украину.

Группу таких нарушителей выявили и задержали в Закарпатье, а еще одного иностранца пограничники остановили на границе с Польшей.

Как сообщили в Госпогранслужбе, ночью 18 сентября оперативники Мукачевского погранотряда вместе с Нацполицией остановили «Мерседес», в котором двое украинцев перевозили от госграницы 7 паломников-хасидов. Документы, удостоверяющие личность, были только у двоих пассажиров. Предварительно установлено, что они являются гражданами США и Израиля. Все хасиды незаконно попали в Украину из Венгрии.

Сейчас задержанные находятся в подразделении полиции, где проводится дальнейшая проверка.

Кроме того, на Львовщине в пункте пропуска «Краковец» задержали иностранца-паломника, который представлялся украинцем. На контроле мужчина предъявил чужой паспорт гражданина Украины, а свой настоящий паспорт скрыл под стелькой обуви. Задержанный оказался гражданином Австрии. Ему запретили въезд в нашу страну сроком на 3 года, паспорт гражданина Украины изъяли.

По информации румынских пограничников, сообщили в Госпогранслужбе, 17 сентября на румынско-украинской границе были задержаны 10 граждан Израиля, которые пытались в обход пунктов пропуска попасть в Украину.

Напомним, 16 сентября Украина закрыла пункт пропуска «Новые Яриловичи» на границе с Беларусью из-за наплыва хасидов, которые пытались прорваться в Украину.

137

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter