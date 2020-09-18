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Происшествия

В центре Киева мужчина с ножом угрожал журналистам

12:40 18 сентября 2020
Полицейский и задержанный

В Киеве, где недавно напали на комика-стендапера Егора Шатайло, мужчина угрожал ножом съемочной группе одного из телеканалов.

Как сообщают в МВД Украины, инцидент произошел на Печерске, где прохожий «высказывался нецензурной бранью в адрес съемочной группы телеканала», а потом «достал предмет, похожий на нож, и начал угрожать им».

«Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался киевлянин 1976 года рождения, который находился в розыске за совершение другого уголовного преступления», — сообщили в МВД и добавили, что мужчину задержали.

Вместе с тем полиция не сообщает, со съемочной группой какого именно канала возник конфликт, и что стало его причиной.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в деле о нападении на бывшего узника Кремля Владимира Балуха следствие проверяет четыре версии, среди которых — мест и умышленное нанесение телесных повреждений.

Фото со странички МВД Украины в социальных сетях.

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