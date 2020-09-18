Полицейский с группой мошенников завладел 18 объектами недвижимости в Одессе (фото)

Бывший следователь полиции Одесской области, работавший в службе по борьбе с экономическими преступлениями, спланировал и воплотил в жизнь преступную схему по завладению целым рядом объектов недвижимости в Одессе. Ранее крупную аферу с квартирами раскрыли в Киеве — мошенники оставили без жилья не менее трех десятков киевлян.

В четверг, 17 сентября, прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно со следователями ГБР и при силовой поддержке сотрудников управления стратегических расследований в Одесской области задержали организатора и участников преступной группы, в которую входил также действующий адвокат.

Как сообщили правоохранители, схема заключалась в том, что на основании документов, в которые вносились недостоверные сведения, объекты недвижимости регистрировались в Государственном реестре прав на недвижимое имущество на подставных лиц. Те, в свою очередь, реализовывали их третьим лицам.

Всего с февраля 2018 года сообщники незаконно завладели минимум 18 объектами недвижимости в Одессе (в основном, в новостройках) на общую сумму более 27 млн гривен.

В ходе обысков были изъяты правоустанавливающие документы на недвижимость, доверенности, печати, оружие, денежные средства в сумме 23 тысяч долларов и ювелирные изделия из драгоценных металлов. Среди обнаруженных вещдоков — печать нотариуса РФ.

Задержанным сообщено о подозрении в мошенничестве с недвижимостью по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Проверяется их причастность к совершению других преступлений.

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