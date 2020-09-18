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Происшествия

Участник шоу «Танці з зірками» поплатился за нарушение ПДД

13:46 18 сентября 2020
Тарас Цимбалюк

Актер Тарас Цымбалюк, участвующий в четвертом сезоне «Танців з зірками» (1+1), не нашел под магазином оставленный им автомобиль — машину увез эвакуатор.

Об этом актер написал в Instagram. По его словам, в перерыве между съемками он поехал в магазин, чтобы купить приставку. И, видимо, припарковал машину с нарушением правил дорожного движения, за что и поплатился.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Тарас Цымбалюк признался, что похудел благодаря танцам — в «минус» ушли уже шесть килограмм.

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