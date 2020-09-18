Участник шоу «Танці з зірками» поплатился за нарушение ПДД

Актер Тарас Цымбалюк, участвующий в четвертом сезоне «Танців з зірками» (1+1), не нашел под магазином оставленный им автомобиль — машину увез эвакуатор.

Об этом актер написал в Instagram. По его словам, в перерыве между съемками он поехал в магазин, чтобы купить приставку. И, видимо, припарковал машину с нарушением правил дорожного движения, за что и поплатился.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Тарас Цымбалюк признался, что похудел благодаря танцам — в «минус» ушли уже шесть килограмм.

14

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter