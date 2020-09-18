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Происшествия

От коронавируса умер бывший глава Одесской таможни

14:29 18 сентября 2020
Олег Погореловский

В пятницу, 18 сентября, от коронавирусной инфекции скончался экс-глава Одесской таможни Олег Погореловский, который руководил ведомством с мая 2020 года до назначения Дениса Пудрика.

О смерти Погореловского сообщил в соцсети Анатолий Макаренко, экс-глава Государственной таможенной службы Украины.

«Сегодня в Черновцах скончался Олег Погореловский — умница и порядочный Мужик, каких мало. Две недели боролся с короновирусом. Увы… Царствие небесное Достойному и Светлому Человеку… Боль…» — такой пост появился на странице Макаренко в Facebook.

Олег Погореловский выходец из Черновицкого региона, где прошел карьерную лестницу от инспектора до заместителя начальника таможни. Он занимал должность первого заместителя начальника Одесской таможни и также выполнял обязанности начальника.

«ФАКТЫ» сообщали о том, что 13 сентября после длительного лечения от коронавируса умер главный педиатр Львова Богдан Остальский. Ранее от коронавирусной инфекции умер начальник Львовского военного госпиталя.

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