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Подозреваемый в нападении на Балуха задержан, — Аваков

20:23 18 сентября 2020
задержание

В Киеве был задержан подозреваемый в нападении и жестоком избиении проукраинского активиста и бывшего политзаключенного Владимира Балуха. О задержании заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Глава МВД пообещал, что подробности резонансного нападения и последние новости по поводу расследования дела будут озвучены в ближайшее время представителями полиции и прокуратуры.

Напомним, на Балуха напали неизвестные лица в ночь на 8 сентября. Пострадавший лежит в больнице, врачи ввели его в состояние медикаментозной комы. Балуха прооперировали, состояние своего пациента врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Народный депутат Ахтем Чийгоз обратил внимание, что в нападении на Балуха участвовал не один человек. «Его били группой, потому что он очень сильный. Били его насмерть, потому что сломали ключицу и руку», — рассказал парламентарий.

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