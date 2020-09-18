ЕСПЧ вынес решение по делу организатора терактов в Одессе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение по делу Владимира Грубника, обвиняемого в серии терактов в Одессе, в том числе организации взрыва у здания регионального управления СБУ в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служба ЕСПЧ.

В единогласно принятом 17 сентября судебном вердикте отмечается, что в данном деле отсутствуют нарушения прав на свободу и личную неприкосновенность. Тем не менее отмечены два нарушения — статьи 5 Европейской конвенции по правам человека (так как во время задержания не была соблюдена установленная законом процедура), а также в деле истца зафиксировано нарушение презумпции невиновности.

В то же время указано, что национальные суды предоставили достаточные основания для предварительного заключения Грубника с учетом того, что он подозревался во взрыве у здания одесского СБУ. «Однако с тех пор Конституционный суд Украины постановил признать неконституционным решение об освобождении под залог, на которое ссылались в деле заявителя, что в некоторых случаях ограничивало способность национальных судов выносить надлежащим образом обоснованные решения», — говорится в выводе суда.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что материальный ущерб от подрыва здания СБУ в Одессе оценили в 250 тысяч гривен.

В то же время ЕСПЧ отклонил жалобы истца о том, что при задержании ему не сообщили причину. Суд пришел к выводу, что допрос Грубника, публичная огласка информации о взрыве в СБУ и задержание с участием сотрудников СБУ и экспертов по разминированию дали достаточную информацию о причинах задержания.

Кроме того, суд отклонил материальные требования и отказал в возмещении ущерба, решив, что само признание нарушений уже является достаточной компенсацией. Также суд отметил, что украинское государство имело право содержать задержанного под стражей: его подозревали в причастности к террористической группе, один из участников которой уже успел бежать.

ЕСПЧ установил, что признание нарушений Конвенции в этом деле уже является достаточной компенсацией.

Напомним, бывший хирург одесской городской клинической больницы № 11 Владимир Грубник был приговорен к восьми годам лишения свободы. В 2019-м его передали на оккупированную территорию в рамках обмена пленными.

«ФАКТЫ» также писали о том, что один из диверсантов, устроивших взрыв возле здания СБУ в Одессе, преподает в медуниверситете.

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