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Происшествия

Ночное ДТП с микроавтобусом на Буковине: есть погибший, много пострадавших

8:47 19 сентября 2020
дтп

Пока в полиции обсуждают новые способы ловить нарушителей на дорогах, в Черновицкой области случилось страшное ДТП. Пассажирский микроавтобус не разминулся на трассе с легковым авто. Один человек погиб, еще 12 увезли в больницу с травмами.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, авария случилась около часа ночи в районе села Недобоевцы Хотинского района. Кто из водителей нарушил правила, выясняется.

Транспорт вследствие столкновения был настолько сильно поврежден, что спасателям пришлось воспользоваться специальным инструментом, чтобы освободить пассажиров микроавтобуса.

Напомним, согласно официальной статистике от полиции, в Украине каждые две из трех аварий случаются либо вследствие нарушения правил маневрирования, либо при несоблюдении водителями безопасной скорости. Со второй проблемой хотят бороться, вернув негласные радары и засады.

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