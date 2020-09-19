Под Сумами пьяный хулиган обстрелял людей на остановке: видео задержания

Внушительное количество оружия на руках у населения приносит свои плоды. Так, в Сумской области пьяный мужчина обиделся на молодежную компанию и устроил по ним стрельбу из винтовки. К тому моменту, когда на место ЧП подъехали патрульные, хулиган успел сделать семь выстрелов, и только чудом никого не зацепил.

Как сообщили в полиции, скандальная история случилась в селе Верхнее Песчаное под Сумами. Мужчине не понравилась веселая компания, отдыхавшая в центре села. После ссоры и выяснения отношений гражданин успокоился и отправился домой, но вскоре вернулся, уже с оружием в руках.

Женщина из обстрелянной компании успела вызвать полицию. «Мы уже собирались идти домой, но тут слышим выстрелы и убегаем, куда можем. Я вызвала патрульных. Когда подъехали, прозвучал седьмой выстрел», — рассказала заявительница.

Патрульные нашли стрелка во дворе дома и задержали неадеквата. На месте обнаружены несколько гильз, подтверждающие факты стрельбы.

Объяснить свои действия мужчина не мог, поскольку был сильно пьян. Учитывая, что раненых и травмированных не было, дело будет расследоваться как хулиганство.

Напомним, ранее в Белой Церкви под Киевом пьяный пенсионер открыл огонь по компании во дворе многоэтажки и ранил одного человека.

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