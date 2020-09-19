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Происшествия

В Одессе маленького ребенка госпитализировали после избиения родной матерью

14:26 19 сентября 2020
В Одессе маленького ребенка госпитализировали после избиения родной матерью

Поздно вечером в пятницу, 18 сентября, многочисленные прохожие на проспекте Академика Глушко (Киевский район города) стали свидетелями жуткой картины: женщина избивала малыша. По словам очевидцев, «эта разгневанная особь» находилась в неадекватном состоянии. На замечания окружающих не реагировала, пришлось вызывать полицию и скорую помощь. Напомним, ранее на Житомирщине женщина избила годовалую дочь до реанимации.

Как выяснилось, мальчику два с половиной года и он — родной сын изуверки! В больнице, куда малыша госпитализировали в сопровождении сотрудника службы по делам детей, медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

«С учетом того, что происшествие случилось поздним вечером, наша сотрудница Ирина Прокопенко сорвалась из дома, оставив своего ребенка на отца, и помчалась на место ЧП… Сейчас мальчик находится в сознании, всеми лекарствами обеспечен. Горе-мать отвезли в отделение полиции», — прокомментировала руководитель службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова.

Как сообщили в полиции, мамашу, 29-летнюю местную жительницу, «направили на медицинское освидетельствование, которое показало, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения».

В Единый реестр досудебных расследований следствием Таировского отделения полиции внесены сведения по статье «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство» Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются и опрашиваются свидетели происшествия.

Помимо того, женщину полицейские поставят на профилактический учет, а работники службы по делам детей инициируют иск в суд о лишении ее родительских прав.

Ранее сообщалось о том, что в Николаевской области пьяная женщина жестоко избила свою годовалую дочь, а на Днепропетровщине от побоев отчим скончался двухлетний ребенок.

На фото: пострадавший малыш с сотрудницей службы по делам детей.

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