Обидчика Балуха арестовали без права залога

В Киеве 19 сентября состоялся суд над мужчиной, задержанным накануне за избиение известного активиста и бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Подозреваемый в драке арестован на два месяца, выйти под залог гражданин не сможет.



Как уточнила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, подследственный отказался от адвоката, а на заседании полностью признал вину. Гражданин утверждает, что напал на Балуха на почве бытового конфликта.

Что касается пострадавшего Балуха, то врачи пока оценивают его состояние как стабильное. Народный депутат Ирина Геращенко узнала, что на следующей неделе медики готовы вывести пациента из медикаментозного сна.

Напомним, вечером 18 сентября МВД объявило о задержании подозреваемого в избиении Балуха. Задержанному 32 года, это безработный житель Киевской области. Гражданину инкриминируют умышленное нанесение травм, опасных для жизни.

У Балуха после избиения были сломаны ключица и рука, врачи диагностировали черепно-мозговую травму и прооперировали пострадавшего.

Фото baltalife.org

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