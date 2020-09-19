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Происшествия

Смертельный девичник: в Ужгороде жертвой пьяного ДТП стала 19-летняя девушка (фото)

15:40 19 сентября 2020
Бутылка в руке

В ночь на 19 сентября на улице Собранецкой в Ужгороде произошло очередное «пьяное» ДТП. 23-летняя водитель Skoda Fabia потеряла управление автомобилем, отчего он выехал на обочину и влетел в дерево.

Как свидетельствует фото, опубликованное полицией Закарпатской области, удар пришелся на правую сторону Skoda, где на переднем сидении находилась 19-летняя пассажирка. От полученных травм она скончалась.

На месте происшествия

Еще одна из пассажирок, 22-летняя девушка, после оказания ей медицинской помощи доставлена домой.

Водитель Skoda задержана, она находится в изоляторе временного содержания (ИВС).

Инцидент квалифицирован по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего».).

Напомним, ранее появились новости о судьбе виновницы смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой, жертвой которой стали шесть пешеходов, и еще пятеро были травмированы.

Фото полиции Закарпатской области

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