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Происшествия

На Полтавщине неизвестные сожгли церковь (фото)

18:35 19 сентября 2020
Иллюстративное фото

В Хороле Полтавской области полностью сгорело помещение, в котором временно проводились богослужения Свято-Покровской парафии Харьковско-Полтавской епархии Православной церкви Украины. Напомним, в конце 2019 года горела церковь в Киеве.

Огнем оказались уничтожены вся богословская литература, иконы, рушники, священицкое облачение, о чем свидетельствуют опубликованные в сети фото.

Пока продолжается строительство каменного храма, община вынуждена проводить богослужения под открытым небом и просит о финансовой помощи для ускорения строительных работ.

Напомним, ранее в Черниговской области неизвестные избили священника Православной церкви Украины (ПЦУ) отца Леонтия (Пустовойта), а на Ровенщине прихожане устроили кровавую драку за храм.

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