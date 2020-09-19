28.05 / 28.23 33.01 / 33.38
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Днепре спасают двухлетнего ребенка с Донбасса, на которого напал дворовой пес (фото)

19:55 19 сентября 2020
Иллюстративное фото

В детской клинической больнице Днепра спасают жизнь двухлетнего ребенка из города Селидово под Донецком, которого сильно порвал домашний пес. Для эвакуации мальчика с линии разграничения пришлось задействовать военную авиацию. Напомним, ранее на Харьковщине ветеринарам пришлось усыпить ротвейлера, загрызшего четырехлетнего ребенка.

Как сообщила в соцсети советник председателя Днепропетровской областной администрации Татяна Губа, инцидент произошел в день рождения ребенка. Во время праздника мальчик вышел во двор и там на него напал дворовой пес. Собака вцепилась в паховую область, в результате мальчик лишился гениталий, анального отверстия и получил повреждение бедренной артерии.

Пострадавшего реанимобилем медицины катастроф Донецкой области привезли на площадку аэроевакуации 66-го мобильного госпиталя, откуда его военным вертолетом доставили в Днепр вместе с мамой.

Спасательная операция

В Днепре за жизнь малыша в течение пяти часов боролись 4 бригады медиков. Одни удаляли поврежденные ткани и восстанавливали разорванные сосуды, а другие спасали мочевой пузырь и защищали кишечник.

В субботу, 19 сентября, пришлось провести еще одну операцию, чтобы сохранить ногу ребенка от ампутации и приступили к решению проблемы с повреждениями почек. По словам волонтера Александры Совы-Тимощенковой, лечение будет долгим и затратным, поэтому ее соратники уже приступили к сбору средств для семьи.

Отметим, что неделей ранее аналогичная трагедия произошла на западе Украины — в Чорткове Тернопольской области два ротвейлера покусали мальчика, который просто шел по улице. Псам удалось выскочить из двора хозяина из-за его невнимательности.

Фото Facebook Татьяны Губы

161

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
харьков институт

"Страна превратилась в дурдом": в Харькове экоинспекция выписала миллионный штраф за старые окна

Ирина Констанкевич

Нардеп Констанкевич рассказала всю правду об "интимной" переписке, за которой ее застукали в Раде (видео)

Иллюстративное фото

В Днепре спасают двухлетнего ребенка с Донбасса, на которого напал дворовой пес (фото)

Ультрафиолет убивает COVID-19 за несколько секунд: что узнали японские ученые

Ультрафиолет убивает COVID-19 за несколько секунд: что узнали японские ученые

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер