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Мужчина устроил стрельбу в общепите Кременчуга

10:58 20 сентября 2020
Мужчина устроил стрельбу в общепите Кременчуга

В Кременчуге задержали мужчину, который 19 сентября открыл стрельбу в людном месте — в одном из ресторанов. На место инцидента оперативно прибыл экипаж тактико-оперативного реагирования ТОР. Напомним, 18 сентября стрельбу открыли в одесском ресторане.

Выяснилось, что стрелок применил неустановленное оружие, которое изъято и будет отправлено на экспертизу.

Изъятое оружие

Стрелок

Напомним, 12 сентября сотрудники полиции Киевской области задержали иностранца, основного организатора стрельбы в пляжной зоне города Украинка под Киевом. Им оказался 32-летний гражданин России, который уже имел проблемы с законом.

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