В Киеве горит мусорная свалка (фото)

В Киеве спасатели тушат пожар, возникший на мусорном полигоне. Два дня назад в столице на Троещине горел жилой дом.

Сообщении о возгорании на свалке в Дарницком районе столицы, поступило в ГСЧС около часа дня.

Прибывшие на место происшествия пожарные, установили, что горит свалка на площади 500 квадратных метров.

Спасатели проложили магистральную линию и задействовали два ствола для тушения огня. Кроме того, были привлечены поливомоечные машины «Киевводоканала».

Сейчас идет локализация пожара, сообщили в столичном главке ГСЧС.

Напомним, 17 сентября под Киевом тушили лесной пожар на территории военного полигона в Девичках. В этот же день спасатели тушили пожар в ресторане «Канапа» на Андреевском спуске в Киеве.

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