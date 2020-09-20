У покончившего с собой харьковчанина нашли арсенал боеприпасов (фото)

Во время осмотра места жительства харьковчанина, на днях подорвавшего себя гранатой, полицейские обнаружили боеприпасы и оружие. Ранее в Люботине на Харьковщине силовики также выявили оружейный арсенал.

А в гараже подорвавшего себя мужчины на улице Алчевских правоохранители изъяли 3 рации Kenwood и 2 зарядные устройства, 29 фрагментов от оружия, 6 глушителей к оружию, 2 оптических прицела к винтовке, 2 корпуса гранаты «РГД-5» и корпус «Ф-1», 2 дымовые гранаты «РДГ-2Б», около 2400 патронов, предмет, похожий на пистолет, 3 полимерные емкости с веществом похожим на порох, 2 фрагмента от пистолета и другое.

Во время осмотра квартиры по месту жительства погибшего следователи изъяли три ствола, огнетушитель и затвор.

По данному факту открыто уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» писали о перестрелке в Броварах под Киевом. Сотрудники Нацполиции во время обысков у членов вооруженного конфликта также изъяли большое количество огнестрельного и холодного оружия.

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