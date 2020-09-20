В Киеве прогремел взрыв на предприятии

В Киеве на заводе по производству пива Carlsberg Ukraine, что улице Пироговский путь, произошел взрыв. Три дня назад взрыв в был ресторане «Канапа» в центре Киева.

По предварительной информации, на пивоваренном заводе во время сварочных работ произошел взрыв, в результате чего двое работников получили телесные повреждения. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

На заводе работают экипажи патрульной полиции, следователи, спасатели, медики, сообщили в Нацполиции.

Напомним, на прошлой неделе на территории столичного предприятия взорвалась цистерна для перевозки газа. По предварительным данным, причиной ЧП стали сварочные работы, проводившиеся в цистерне. Во время взрыва газовоздушной смеси погиб сварщик.

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