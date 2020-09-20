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В центре Киева поклонники неонациста Тесака устроили файер-шоу

22:30 20 сентября 2020
фанаты Тесака

В Киеве на Майдане Независимости фанаты покончившего с собой российского неонациста Максима Марцинкевича организовали файер-шоу. Молодчики жгут файеры и кричат: «Не забудем, не простим, Тесак Максим».

Видео опубликовал «Киев Оперативный».

В сети удивлены, что в Украине есть поклонники неонациста.

Напомним, несколько дней назад в СИЗО российского Челябинска обнаружили тело неонациста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Незадолго до своей гибели Тесак чистосердечно признался в нескольких убийствах, совершенных с 2003 по 2007 годы, а также рассказал, что убивать приезжих в Москве начал с 19 лет.

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