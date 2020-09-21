В Харькове рухнул огромный строительный кран с крановщиком внутри: фото инцидента

В открытом для скоростного железнодорожного сообщения Харькове в воскресенье, 20 сентября, произошло ЧП на территории предприятия «Укрвентсистема»: перевернулся кран, в кабине которого находился человек.

Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«20 сентября в 9:56 на номер „101“ поступило сообщение о том, что по улице Велико-Бурлуцкая, 14 на территории ООО „Укрвентсистема“, Индустриального района перевернулся кран, в кабине которого находился мужчина, который был зажат между конструкциями кабины», — сказано в сообщении спасателей.

На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС на аварийно спасательном автомобиле и автокран.

С помощью гидравлического оборудования под наблюдением врачей был деблокирован крановщик.

Отмечается, что пострадавшего доставили в 4-й городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Сообщается, что все обстоятельства данного случая выясняют сотрудники Нацполиции.

Напомним, в американском штате Техас столкнулись два строительных крана и частично обвалились, в результате чего пострадали более 20 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале сентября в российском городе Тюмень на стройке из-за ураганного ветра рухнули сразу три башенных крана. Происшествие случилось на берегу у озера Алебашево, когда поднялся сильный ветер.

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